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Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка

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Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 2
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 3
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 4
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 5
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 6
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 7
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 8
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 9
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
Can We Please Have Fun
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 2
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 3
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 4
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 5
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 6
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 7
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 8
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 9
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665184
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Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465232547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
Can We Please Have Fun
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Ballerina Radio, Rainbow Ball, Nowhere to Run, Mustang, Actual Daydream, Split Screen, Don't Stop the Bleeding, Nothing to Do, M Television, Hesitation Gen, Ease Me On, Seen
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка

Мультиплатиновая рок-группа Kings of Leon, удостоенная премии «Грэмми», возвращается с большим успехом со своим 9-м полноформатным студийным альбомом Can We Please Have Fun. Как следует из названия, это документ одной из величайших рок-групп этой эпохи, которая отрывалась от дел, пробовала новое и, да, веселилась. Записанный в студии Dark Horse и спродюсированный новым соавтором Кидом Харпуном (Гарри Стайлс, Florence + the Machine), альбом показывает новую сторону Kings of Leon. На новом альбоме группа возвращается к своим суровым истокам, одновременно находя новые рычаги. Это звучание группы, объединенной видением и целью, свободной от каких-либо ожиданий, и альбом, который, по словам группы, они всегда хотели записать.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465232547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
Can We Please Have Fun
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Ballerina Radio, Rainbow Ball, Nowhere to Run, Mustang, Actual Daydream, Split Screen, Don't Stop the Bleeding, Nothing to Do, M Television, Hesitation Gen, Ease Me On, Seen
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мультиплатиновая рок-группа Kings of Leon, удостоенная премии «Грэмми», возвращается с большим успехом со своим 9-м полноформатным студийным альбомом Can We Please Have Fun. Как следует из названия, это документ одной из величайших рок-групп этой эпохи, которая отрывалась от дел, пробовала новое и, да, веселилась. Записанный в студии Dark Horse и спродюсированный новым соавтором Кидом Харпуном (Гарри Стайлс, Florence + the Machine), альбом показывает новую сторону Kings of Leon. На новом альбоме группа возвращается к своим суровым истокам, одновременно находя новые рычаги. Это звучание группы, объединенной видением и целью, свободной от каких-либо ожиданий, и альбом, который, по словам группы, они всегда хотели записать.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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