0196588688812, Insomnium, One For Sorrow (coloured) виниловая пластинка

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Купить виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP) — это уникальная возможность окунуться в удивительный мир музыки финской метал-группы Insomnium. Альбом One For Sorrow в ограниченном прозрачном виниле цвета бутылка Кока-Колы — настоящая находка для всех поклонников Insomnium и коллекционеров виниловых пластинок. Это переиздание альбома, который завоевал сердца слушателей своей эмоциональностью, яркими мелодиями и глубокими текстами песен. Insomnium — группа, способная захватить ваше воображение с первых нот. One For Sorrow — это полное погружение в мир тяжелой и мелодичной музыки, в которой каждая песня рассказывает историю, полную эмоций, энергии и музыкальной мощи. Приобретая виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP), вы обогатите свою коллекцию винила поистине уникальным изданием. Позвольте музыке Insomnium заполнить вашу жизнь глубиной и мощью, исходящими из каждой пластинки, и насладитесь звуками этого великолепного альбома в своем доме.

Купить виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP) — это уникальная возможность окунуться в удивительный мир музыки финской метал-группы Insomnium. Альбом One For Sorrow в ограниченном прозрачном виниле цвета бутылка Кока-Колы — настоящая находка для всех поклонников Insomnium и коллекционеров виниловых пластинок. Это переиздание альбома, который завоевал сердца слушателей своей эмоциональностью, яркими мелодиями и глубокими текстами песен. Insomnium — группа, способная захватить ваше воображение с первых нот. One For Sorrow — это полное погружение в мир тяжелой и мелодичной музыки, в которой каждая песня рассказывает историю, полную эмоций, энергии и музыкальной мощи. Приобретая виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP), вы обогатите свою коллекцию винила поистине уникальным изданием. Позвольте музыке Insomnium заполнить вашу жизнь глубиной и мощью, исходящими из каждой пластинки, и насладитесь звуками этого великолепного альбома в своем доме.

0196588688812, Insomnium, One For Sorrow (coloured) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.