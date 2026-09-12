0196588688812, Insomnium, One For Sorrow (coloured) виниловая пластинка
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Описание товара 0196588688812, Insomnium, One For Sorrow (coloured) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP) — это уникальная возможность окунуться в удивительный мир музыки финской метал-группы Insomnium. Альбом One For Sorrow в ограниченном прозрачном виниле цвета бутылка Кока-Колы — настоящая находка для всех поклонников Insomnium и коллекционеров виниловых пластинок. Это переиздание альбома, который завоевал сердца слушателей своей эмоциональностью, яркими мелодиями и глубокими текстами песен. Insomnium — группа, способная захватить ваше воображение с первых нот. One For Sorrow — это полное погружение в мир тяжелой и мелодичной музыки, в которой каждая песня рассказывает историю, полную эмоций, энергии и музыкальной мощи. Приобретая виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP), вы обогатите свою коллекцию винила поистине уникальным изданием. Позвольте музыке Insomnium заполнить вашу жизнь глубиной и мощью, исходящими из каждой пластинки, и насладитесь звуками этого великолепного альбома в своем доме.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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