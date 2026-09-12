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4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка

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4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 1
4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 2
4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 3
4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 4
4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 5
4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629675370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sounds Of A Playground Fading, Deliver Us, All For Me, The Puzzle, Fear Is The Weakness, Where The Dead Ships Dwell, The Attic, Darker Times, Ropes, Enter Tragedy, Jester's Door, A New Dawn, Liberation
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка

In Flames - шведская метал-группа, известная своим энергичным звучанием и глубокими текстами. С их хитами и инновационным подходом к музыке, они завоевали мировую популярность и сильное место в сердцах многих фанатов. Альбом Sounds Of A Playground Fading - это одно из величайших достижений In Flames. Он полон эмоций и сильных мелодий, перекликающихся с темной стороной жизни. Этот альбом является настоящим камнем у вас в коллекции и станет праздником для ваших ушей и души.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629675370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sounds Of A Playground Fading, Deliver Us, All For Me, The Puzzle, Fear Is The Weakness, Where The Dead Ships Dwell, The Attic, Darker Times, Ropes, Enter Tragedy, Jester's Door, A New Dawn, Liberation
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
In Flames - шведская метал-группа, известная своим энергичным звучанием и глубокими текстами. С их хитами и инновационным подходом к музыке, они завоевали мировую популярность и сильное место в сердцах многих фанатов. Альбом Sounds Of A Playground Fading - это одно из величайших достижений In Flames. Он полон эмоций и сильных мелодий, перекликающихся с темной стороной жизни. Этот альбом является настоящим камнем у вас в коллекции и станет праздником для ваших ушей и души.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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