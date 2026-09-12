4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 665139
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629675370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sounds Of A Playground Fading, Deliver Us, All For Me, The Puzzle, Fear Is The Weakness, Where The Dead Ships Dwell, The Attic, Darker Times, Ropes, Enter Tragedy, Jester's Door, A New Dawn, Liberation
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка
In Flames - шведская метал-группа, известная своим энергичным звучанием и глубокими текстами. С их хитами и инновационным подходом к музыке, они завоевали мировую популярность и сильное место в сердцах многих фанатов. Альбом Sounds Of A Playground Fading - это одно из величайших достижений In Flames. Он полон эмоций и сильных мелодий, перекликающихся с темной стороной жизни. Этот альбом является настоящим камнем у вас в коллекции и станет праздником для ваших ушей и души.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629675370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sounds Of A Playground Fading, Deliver Us, All For Me, The Puzzle, Fear Is The Weakness, Where The Dead Ships Dwell, The Attic, Darker Times, Ropes, Enter Tragedy, Jester's Door, A New Dawn, Liberation
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
In Flames - шведская метал-группа, известная своим энергичным звучанием и глубокими текстами. С их хитами и инновационным подходом к музыке, они завоевали мировую популярность и сильное место в сердцах многих фанатов. Альбом Sounds Of A Playground Fading - это одно из величайших достижений In Flames. Он полон эмоций и сильных мелодий, перекликающихся с темной стороной жизни. Этот альбом является настоящим камнем у вас в коллекции и станет праздником для ваших ушей и души.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка