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Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка

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Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка - фото 1
Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка - фото 2
Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shabaka
Альбом (сингл)
Acknowledge Its Grace
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка - фото 1
  • Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка - фото 2
  • Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665132
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602465043112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shabaka
Альбом (сингл)
Acknowledge Its Grace
Жанр
Jazz
Трек-лист
End of Innocence, As the Planets and the Stars Collapse, Insecurities, Managing my Breath, What Fear Had Become), The Wounded Need to be Replenished, Body to Inhabit, I’ll Do Whatever You Want, Living, Breathing, Kiss Me Before I Forget, Song of the Motherland
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка

Недавно Шабака Хатчингс объявил, что на неопределенный срок сделает перерыв в работе со своими группами Sons Of Kemet, Shabaka And The Ancestors и The Comet Is Coming, а также со своим саксофоном. Его первый сольный альбом - это трогательная сюита преимущественно инструментальной, медитативной музыки с участием Шабаки на различных флейтах. В качестве гостей он приглашал таких артистов, как Андре 3000, Лианна Ла Хавас, Мозес Сумни, Floating Points и других. Шабака играет на различных флейтах, кларнете и сякухати.

Отзывы о товаре Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602465043112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shabaka
Альбом (сингл)
Acknowledge Its Grace
Жанр
Jazz
Трек-лист
End of Innocence, As the Planets and the Stars Collapse, Insecurities, Managing my Breath, What Fear Had Become), The Wounded Need to be Replenished, Body to Inhabit, I’ll Do Whatever You Want, Living, Breathing, Kiss Me Before I Forget, Song of the Motherland
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Недавно Шабака Хатчингс объявил, что на неопределенный срок сделает перерыв в работе со своими группами Sons Of Kemet, Shabaka And The Ancestors и The Comet Is Coming, а также со своим саксофоном. Его первый сольный альбом - это трогательная сюита преимущественно инструментальной, медитативной музыки с участием Шабаки на различных флейтах. В качестве гостей он приглашал таких артистов, как Андре 3000, Лианна Ла Хавас, Мозес Сумни, Floating Points и других. Шабака играет на различных флейтах, кларнете и сякухати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shabaka - Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (0602465043112) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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