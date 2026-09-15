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Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка

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Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - фото 1
Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - фото 2
Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - фото 3
Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Silent, Listening
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - фото 1
  • Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - фото 2
  • Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - фото 3
  • Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458909647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Silent, Listening
Жанр
Jazz
Трек-лист
Star-Crossed Lovers, Night Tidelight, Akrasia, Silent, Listening, Starlight, Aeon, Little Song, The Wind, Volon, Softly, As In A Morning Sunrise, Winter Of My Discontent
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка

Альбом американского джазового пианиста и композитора Фреда Херша, 17-кратного номинанта премии «Грэмми». Издание на виниле. "Silent, Listening" является важным дополнением к знаменитой серии сольных фортепианных записей ECM с участием одного из самых выдающихся пианистов-импровизаторов нашего времени: Фреда Херша. В альбом вошли семь оригинальных композиций, а также несколько стандартов, в том числе «Star-Crossed Lovers» Билли Стрейхорна, «Softly, As In A Morning Sunrise» Зигмунда Ромберга, «Winter Of My Discontent» Алека Уайлдера и «The Wind» Расса Фримена. Херш подходит к музыке с редкой концентрацией, чувствительностью и элегантностью. Альбом был записан совместно с продюсером Манфредом Эйхером в студии в Лугано в мае 2023 года.

Отзывы о товаре Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458909647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Silent, Listening
Жанр
Jazz
Трек-лист
Star-Crossed Lovers, Night Tidelight, Akrasia, Silent, Listening, Starlight, Aeon, Little Song, The Wind, Volon, Softly, As In A Morning Sunrise, Winter Of My Discontent
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского джазового пианиста и композитора Фреда Херша, 17-кратного номинанта премии «Грэмми». Издание на виниле. "Silent, Listening" является важным дополнением к знаменитой серии сольных фортепианных записей ECM с участием одного из самых выдающихся пианистов-импровизаторов нашего времени: Фреда Херша. В альбом вошли семь оригинальных композиций, а также несколько стандартов, в том числе «Star-Crossed Lovers» Билли Стрейхорна, «Softly, As In A Morning Sunrise» Зигмунда Ромберга, «Winter Of My Discontent» Алека Уайлдера и «The Wind» Расса Фримена. Херш подходит к музыке с редкой концентрацией, чувствительностью и элегантностью. Альбом был записан совместно с продюсером Манфредом Эйхером в студии в Лугано в мае 2023 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fred Hersch - Silent, Listening (0602458909647) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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