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John Lee Hooker - Get Back Home In The USA (Analogue) (5060149620243) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lee Hooker - Get Back Home In The USA (Analogue) (5060149620243) виниловая пластинка

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5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 1
5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 2
5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 3
5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 4
5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 5
5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 1
  • 5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 2
  • 5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 3
  • 5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 4
  • 5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 5
  • 5060149620243, Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Get Back Home In The USA (Analogue) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Lee Hooker - Get Back Home In The USA (Analogue) (5060149620243) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - Get Back Home In The USA (Analogue) (5060149620243) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Get Back Home In The U.S.A, T.B. Is Killing Me, Cold Chills, I Had A Dream Last Night, Love Affair, Little Rain, When My First Wife Left Me, Big Boss Lady, Back To Your Mother, Boogie Chillen

Отзывы о товаре John Lee Hooker - Get Back Home In The USA (Analogue) (5060149620243) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Get Back Home In The U.S.A, T.B. Is Killing Me, Cold Chills, I Had A Dream Last Night, Love Affair, Little Rain, When My First Wife Left Me, Big Boss Lady, Back To Your Mother, Boogie Chillen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - Get Back Home In The USA (Analogue) (5060149620243) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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