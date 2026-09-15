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John Lee Hooker - Don't Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lee Hooker - Don't Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - Don&#039;t Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - фото 1
John Lee Hooker - Don&#039;t Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - фото 2
John Lee Hooker - Don&#039;t Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - фото 3
John Lee Hooker - Don&#039;t Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
John Lee Hooker Sings His Blues
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - Don&#039;t Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - Don&#039;t Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lee Hooker - Don&#039;t Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lee Hooker - Don&#039;t Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665122
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Lee Hooker - Don't Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
John Lee Hooker Sings His Blues
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Stuttering Blues, Wobbling Baby, You Lost A Good Man, Love My Baby, Misbelieving Baby, Drifting Blues, Dont Turn Me From Your Door, My Baby Dont Love Me, I Aint Got Nobody, Real Real Gone, Guitar Lovin Man, Talk About Your Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - Don't Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка

Почувствуйте истинный дух блюза с виниловой пластинкой John Lee Hooker / Dont Turn Me From Your Door. Это одноаппаратное издание представляет собой великолепный музыкальный опус от великого мастера блюзовых звуков. С глубокими текстами и потрясающим исполнением Джона Ли Хукера, эта пластинка станет ценным приобретением для всех ценителей настоящей музыки. Разнообразие стилей и эмоциональная глубина композиций погрузят вас в атмосферу, наполненную страстью и душевностью. Не упустите возможность купить виниловую пластинку John Lee Hooker / Dont Turn Me From Your Door и добавить этот шедевр в свою коллекцию. Это не просто запись, это история, олицетворение блюзовой магии, доступной каждому, кто готов окунуться в этот удивительный мир звуков и эмоций.

Отзывы о товаре John Lee Hooker - Don't Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
John Lee Hooker Sings His Blues
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Stuttering Blues, Wobbling Baby, You Lost A Good Man, Love My Baby, Misbelieving Baby, Drifting Blues, Dont Turn Me From Your Door, My Baby Dont Love Me, I Aint Got Nobody, Real Real Gone, Guitar Lovin Man, Talk About Your Baby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Почувствуйте истинный дух блюза с виниловой пластинкой John Lee Hooker / Dont Turn Me From Your Door. Это одноаппаратное издание представляет собой великолепный музыкальный опус от великого мастера блюзовых звуков. С глубокими текстами и потрясающим исполнением Джона Ли Хукера, эта пластинка станет ценным приобретением для всех ценителей настоящей музыки. Разнообразие стилей и эмоциональная глубина композиций погрузят вас в атмосферу, наполненную страстью и душевностью. Не упустите возможность купить виниловую пластинку John Lee Hooker / Dont Turn Me From Your Door и добавить этот шедевр в свою коллекцию. Это не просто запись, это история, олицетворение блюзовой магии, доступной каждому, кто готов окунуться в этот удивительный мир звуков и эмоций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - Don't Turn Me From Your Door (Analogue) (4260019716057) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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