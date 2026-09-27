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Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка

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Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 1
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 2
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 3
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 4
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 5
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 6
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 7
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 8
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 9
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 10
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 11
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 12
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
We are looking in on you
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 1
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 2
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 3
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 4
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 5
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 6
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 7
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 8
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 9
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 10
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 11
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 12
  • Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка
6 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929186415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
We are looking in on you
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Magnu, Cave Of Phantom Dreams, Unsomnia, Uncle Sam's On Mars, USB1, Spirit Of The Age, It's Only A Dream, Peace, Right To Decide, Levitation, Brainstorm, Neurons, In The Beginning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Hawkwind / We are looking in on you (2LP, разворотная обложка) - это отличная возможность погрузиться в уникальный звук и экспериментальную энергию легендарной британской группы Hawkwind. Альбом "We are looking in on you" представляет собой живое выступление, полное эпических композиций и психоделических звуковых пейзажей. Hawkwind - одна из самых влиятельных и инновационных групп прогрессивного рока. Их уникальное сочетание рока, пространственных звуков и насыщенной атмосферы создает неповторимый музыкальный опыт. Альбом "We are looking in on you" представляет собой подлинную запись их исключительного творчества, охватывающего широчайший спектр стилей и жанров. Двойной формат пластинки и разворотная обложка добавляют особый шарм этому релизу. Они позволяют погрузиться в атмосферу музыки и полностью ощутить каждую ноту и звуковую деталь. Альбом "We are looking in on you" станет настоящим сокровищем в коллекции всех поклонников музыки Hawkwind и любителей прогрессивного рока. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Hawkwind / We are looking in on you (2LP, разворотная обложка) и окунуться в виртуальное путешествие по просторам звуков и фантастическим мирам Hawkwind. Добавьте этот альбом в свою коллекцию уже сегодня и наслаждайтесь уникальным звучанием на виниле.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929186415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
We are looking in on you
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Magnu, Cave Of Phantom Dreams, Unsomnia, Uncle Sam's On Mars, USB1, Spirit Of The Age, It's Only A Dream, Peace, Right To Decide, Levitation, Brainstorm, Neurons, In The Beginning
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Hawkwind / We are looking in on you (2LP, разворотная обложка) - это отличная возможность погрузиться в уникальный звук и экспериментальную энергию легендарной британской группы Hawkwind. Альбом "We are looking in on you" представляет собой живое выступление, полное эпических композиций и психоделических звуковых пейзажей. Hawkwind - одна из самых влиятельных и инновационных групп прогрессивного рока. Их уникальное сочетание рока, пространственных звуков и насыщенной атмосферы создает неповторимый музыкальный опыт. Альбом "We are looking in on you" представляет собой подлинную запись их исключительного творчества, охватывающего широчайший спектр стилей и жанров. Двойной формат пластинки и разворотная обложка добавляют особый шарм этому релизу. Они позволяют погрузиться в атмосферу музыки и полностью ощутить каждую ноту и звуковую деталь. Альбом "We are looking in on you" станет настоящим сокровищем в коллекции всех поклонников музыки Hawkwind и любителей прогрессивного рока. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Hawkwind / We are looking in on you (2LP, разворотная обложка) и окунуться в виртуальное путешествие по просторам звуков и фантастическим мирам Hawkwind. Добавьте этот альбом в свою коллекцию уже сегодня и наслаждайтесь уникальным звучанием на виниле.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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