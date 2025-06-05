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Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beth Hart; Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665111
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020505245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beth Hart; Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Soul
Трек-лист
Give It Everything You Got, Damn Your Eyes, Black Coffee, Lullaby Of The Leaves, Why Don't You Do Right, Saved, Sitting On Top Of The World, Joy, Soul On Fire, Addicted, Come Rain Or Come Shine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Give It Everything You Got, Damn Your Eyes, Black Coffee, Lullaby Of The Leaves, Why Don't You Do Right, Saved, Sitting On Top Of The World, Joy, Soul On Fire, Addicted, Come Rain Or Come Shine



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная музыка,но по качеству звука немного не дотягивает до европейцев,но это критично только если у вас дорогая стерео система



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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020505245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beth Hart; Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Soul
Трек-лист
Give It Everything You Got, Damn Your Eyes, Black Coffee, Lullaby Of The Leaves, Why Don't You Do Right, Saved, Sitting On Top Of The World, Joy, Soul On Fire, Addicted, Come Rain Or Come Shine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Give It Everything You Got, Damn Your Eyes, Black Coffee, Lullaby Of The Leaves, Why Don't You Do Right, Saved, Sitting On Top Of The World, Joy, Soul On Fire, Addicted, Come Rain Or Come Shine


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная музыка,но по качеству звука немного не дотягивает до европейцев,но это критично только если у вас дорогая стерео система


Beth Hart; Joe Bonamassa - Black Coffee (coloured) (0810020505245) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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