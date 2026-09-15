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Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка

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Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 1
Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 2
Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 3
Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 4
Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Red Garland Trio
Альбом (сингл)
Groovy
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072555587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Red Garland Trio
Альбом (сингл)
Groovy
Жанр
Jazz
Трек-лист
C-Jam Blues, Gone Again, Minex, Willow Weep For Me, What Can I Say, Dear, Hey Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка

Откройте для себя неповторимое звучание виниловой пластинки The Red Garland Trio Groovy. Этот альбом, представленный на одной пластинке, наполнен яркими мелодиями и виртуозным исполнением, который перенесет вас в золотую эпоху джазовой музыки. Погрузитесь в атмосферу таланта и профессионализма музыкантов, ощутите в каждой ноте волшебство и гармонию звуков. Готовы купить виниловую пластинку и окунуться в магию звучания этого удивительного альбомаx

Отзывы о товаре Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072555587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Red Garland Trio
Альбом (сингл)
Groovy
Жанр
Jazz
Трек-лист
C-Jam Blues, Gone Again, Minex, Willow Weep For Me, What Can I Say, Dear, Hey Now
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Откройте для себя неповторимое звучание виниловой пластинки The Red Garland Trio Groovy. Этот альбом, представленный на одной пластинке, наполнен яркими мелодиями и виртуозным исполнением, который перенесет вас в золотую эпоху джазовой музыки. Погрузитесь в атмосферу таланта и профессионализма музыкантов, ощутите в каждой ноте волшебство и гармонию звуков. Готовы купить виниловую пластинку и окунуться в магию звучания этого удивительного альбомаx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Garland - Groovy (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555587) виниловая пластинка - стоимость товара 6860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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