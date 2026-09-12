Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка
В честь 25-летия оригинального релиза в октябре 1999 года мультиплатиновый альбом Genesis Turn It On Again: The Hits впервые будет доступен на виниле.. Альбом содержит 18 треков, охватывающих всю карьеру группы. От их начала с такими треками, как «I Know What I Like (In Your Wardrobe)» и «The Carpet Crawlers», до мировых хитов начала 80-х, таких как «Turn It On Again» и «Mama», и начала 90-х, таких как «Invisible Touch» и «I Cant Dance». Оформление альбома остается верным оригиналу: надпись GENESIS взята с различных обложек альбомов группы, а силуэт Тони Бэнкса, Фила Коллинза и Майка Резерфорда взят из видео на «I Cant Dance».
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