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Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка

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Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 1
Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 2
Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 3
Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 4
Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michael Franks
Альбом (сингл)
The Art Of Tea
Жанр
Smooth jazz
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michael Franks
Альбом (сингл)
The Art Of Tea
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Nightmoves, Eggplant, Monkey See-Monkey Do, St. Elmos Fire, I Dont Know Why Im So Happy Im Sad, Jive, Popsicle Toes, Sometimes I Just Forget To Smile, Mr. Blue
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка

Украсьте свой вечер утонченными звуками с виниловой пластинкой Michael Franks / The Art Of Tea. Этот запоминающийся альбом на одном виниле предлагает уникальный музыкальный опыт, который перенесет вас в атмосферу умиротворения и вдохновения. The Art Of Tea от Michael Franks - это мелодичное воплощение музыкального искусства, которое вобрало в себя нежность и гармонию звуков. Погрузитесь в уютный мир джаза и соула, наслаждаясь изысканными мелодиями и чудесным исполнением певца. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Michael Franks / The Art Of Tea и почувствовать всю красоту музыки, пронизанной тонкими нотками чая и умиротворения. Это звучание, которое окутает вас своим теплом и уютом, создавая идеальную атмосферу для отдыха и наслаждения.

Отзывы о товаре Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michael Franks
Альбом (сингл)
The Art Of Tea
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Nightmoves, Eggplant, Monkey See-Monkey Do, St. Elmos Fire, I Dont Know Why Im So Happy Im Sad, Jive, Popsicle Toes, Sometimes I Just Forget To Smile, Mr. Blue
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Украсьте свой вечер утонченными звуками с виниловой пластинкой Michael Franks / The Art Of Tea. Этот запоминающийся альбом на одном виниле предлагает уникальный музыкальный опыт, который перенесет вас в атмосферу умиротворения и вдохновения. The Art Of Tea от Michael Franks - это мелодичное воплощение музыкального искусства, которое вобрало в себя нежность и гармонию звуков. Погрузитесь в уютный мир джаза и соула, наслаждаясь изысканными мелодиями и чудесным исполнением певца. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Michael Franks / The Art Of Tea и почувствовать всю красоту музыки, пронизанной тонкими нотками чая и умиротворения. Это звучание, которое окутает вас своим теплом и уютом, создавая идеальную атмосферу для отдыха и наслаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Franks - The Art Of Tea (Analogue) (4260019716101) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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