Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка
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Описание товара Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка
Moon Beams — альбом джазового музыканта Билла Эванса, выпущенный в 1962 году, и первый альбом трио, записанный Эвансом после смерти басиста Скотта ЛаФаро. Переиздание на 180-граммовом виниле. В 1962 году Билл Эванс пришел в студию лейбла Riverside Records, чтобы провести первые сессии со своим новым трио. Задача пианиста была очень сложной. Он все еще мог положиться на барабанщика Пола Мотиана, который играл с ним с 1959 года. Но трагическая смерть бас-гитариста Скотта ЛаФаро в автокатастрофе в июле 1961 года оставила болезненную пустоту в группе. Дополнил трио Чак Исраэльс, который ранее принадлежал к секстету Джорджа Рассела, а также некоторое время к группе Эрика Долфи. Записи «Moon Beams» ясно дают понять, насколько смерть Лафаро потрясла чувствительного Эванса. Это был первый чисто балладный альбом Эванса, и музыкальное настроение отражало мрачное, грустное и торжественное состояние души пианиста.
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