Top.Mail.Ru
Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 3
Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 4
Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moonbeams
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665035
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218643412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moonbeams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Re: Person I Knew
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка

Moon Beams — альбом джазового музыканта Билла Эванса, выпущенный в 1962 году, и первый альбом трио, записанный Эвансом после смерти басиста Скотта ЛаФаро. Переиздание на 180-граммовом виниле. В 1962 году Билл Эванс пришел в студию лейбла Riverside Records, чтобы провести первые сессии со своим новым трио. Задача пианиста была очень сложной. Он все еще мог положиться на барабанщика Пола Мотиана, который играл с ним с 1959 года. Но трагическая смерть бас-гитариста Скотта ЛаФаро в автокатастрофе в июле 1961 года оставила болезненную пустоту в группе. Дополнил трио Чак Исраэльс, который ранее принадлежал к секстету Джорджа Рассела, а также некоторое время к группе Эрика Долфи. Записи «Moon Beams» ясно дают понять, насколько смерть Лафаро потрясла чувствительного Эванса. Это был первый чисто балладный альбом Эванса, и музыкальное настроение отражало мрачное, грустное и торжественное состояние души пианиста.

Отзывы о товаре Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218643412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moonbeams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Re: Person I Knew
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Moon Beams — альбом джазового музыканта Билла Эванса, выпущенный в 1962 году, и первый альбом трио, записанный Эвансом после смерти басиста Скотта ЛаФаро. Переиздание на 180-граммовом виниле. В 1962 году Билл Эванс пришел в студию лейбла Riverside Records, чтобы провести первые сессии со своим новым трио. Задача пианиста была очень сложной. Он все еще мог положиться на барабанщика Пола Мотиана, который играл с ним с 1959 года. Но трагическая смерть бас-гитариста Скотта ЛаФаро в автокатастрофе в июле 1961 года оставила болезненную пустоту в группе. Дополнил трио Чак Исраэльс, который ранее принадлежал к секстету Джорджа Рассела, а также некоторое время к группе Эрика Долфи. Записи «Moon Beams» ясно дают понять, насколько смерть Лафаро потрясла чувствительного Эванса. Это был первый чисто балладный альбом Эванса, и музыкальное настроение отражало мрачное, грустное и торжественное состояние души пианиста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Moonbeams (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218643412) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...