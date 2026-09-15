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Devy Erlih & Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 & 1980 (8809300905402) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Devy Erlih & Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 & 1980 (8809300905402) виниловая пластинка

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Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 1
Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 2
Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 3
Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 4
Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 5
Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 6
Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devy Erlih, Brigitte Engerer
Альбом (сингл)
Violin Recitals 1971 & 1980
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 1
  • Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 2
  • Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 3
  • Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 4
  • Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 5
  • Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 6
  • Devy Erlih &amp; Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 &amp; 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665034
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Devy Erlih & Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 & 1980 (8809300905402) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300905402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devy Erlih, Brigitte Engerer
Альбом (сингл)
Violin Recitals 1971 & 1980
Трек-лист
Mozart : Violin Sonata In E-flat Major, KV 481, 1. Molto Allegro, 2. Adagio, 3. Allegretto, Schubert : 16 German Dances (Deutsche Tanze), D783, Beethoven : Violin Sonata No.9 In A Major, Op.47 Kreutzer, 1. Adagio Sostenuto - Presto, 2. Andante Con Variazioni, 3. Presto, J.S. Bach: Sonata No.1 In G Minor For Violin Solo, BWV 1001, 1. Adagio, 2. Fuga (Allegro), 3. Siciliana, 4. Presto, Paganini : Caprice No.13 In B-flat Major
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Devy Erlih & Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 & 1980 (8809300905402) виниловая пластинка

Откройте для себя удивительное сочетание мастерства скрипача Деви Эрли и пианистки Брижит Энгерер на виниловой пластинке Devy Erlih &amp;amp;amp; Brigitte Engerer / Violin Recitals 1971 &amp;amp;amp; 1980. Этот двойной альбом представляет собой сокровищницу классической музыки, запечатленной на двух LP-пластинках. Слушая эту запись, вы погрузитесь в уникальный звук скрипки и фортепиано, исполненный с мастерством и страстью. Каждая нота, каждое исполнение на этой пластинке наполнены глубокими эмоциями и неповторимым музыкальным вдохновением. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Devy Erlih &amp;amp;amp; Brigitte Engerer / Violin Recitals 1971 &amp;amp;amp; 1980 и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Позвольте себе окунуться в мир прекрасной музыки, исполненной великими музыкантами.

Отзывы о товаре Devy Erlih & Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 & 1980 (8809300905402) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300905402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devy Erlih, Brigitte Engerer
Альбом (сингл)
Violin Recitals 1971 & 1980
Трек-лист
Mozart : Violin Sonata In E-flat Major, KV 481, 1. Molto Allegro, 2. Adagio, 3. Allegretto, Schubert : 16 German Dances (Deutsche Tanze), D783, Beethoven : Violin Sonata No.9 In A Major, Op.47 Kreutzer, 1. Adagio Sostenuto - Presto, 2. Andante Con Variazioni, 3. Presto, J.S. Bach: Sonata No.1 In G Minor For Violin Solo, BWV 1001, 1. Adagio, 2. Fuga (Allegro), 3. Siciliana, 4. Presto, Paganini : Caprice No.13 In B-flat Major
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Откройте для себя удивительное сочетание мастерства скрипача Деви Эрли и пианистки Брижит Энгерер на виниловой пластинке Devy Erlih &amp;amp;amp; Brigitte Engerer / Violin Recitals 1971 &amp;amp;amp; 1980. Этот двойной альбом представляет собой сокровищницу классической музыки, запечатленной на двух LP-пластинках. Слушая эту запись, вы погрузитесь в уникальный звук скрипки и фортепиано, исполненный с мастерством и страстью. Каждая нота, каждое исполнение на этой пластинке наполнены глубокими эмоциями и неповторимым музыкальным вдохновением. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Devy Erlih &amp;amp;amp; Brigitte Engerer / Violin Recitals 1971 &amp;amp;amp; 1980 и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Позвольте себе окунуться в мир прекрасной музыки, исполненной великими музыкантами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Devy Erlih & Brigitte Engerer - Violin Recitals 1971 & 1980 (8809300905402) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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