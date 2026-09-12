Duke Ellington - The Great Paris Concert (Analogue) (5060149622124) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
The Great Paris Concert
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665024
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
The Great Paris Concert
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Kinda Dukish / Rockin In Rhythm, On The Sunny Side Of The Street, The Star-Crossed Lovers, All Of Me, Theme From Asphalt Jungle, Concerto For Cootie, Tutti For Cootie, Misfit Blues, Schwiphti, Zweet Zurzday, Lay-By, Perdido, The Eighth Veil, Rose Of The Rio Grande, Cop Out, Bula, Jam With Sam, Happy-Go-Lucky Local, Tone Parallel To Harlem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duke Ellington - The Great Paris Concert (Analogue) (5060149622124) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Kinda Dukish / Rockin In Rhythm, On The Sunny Side Of The Street, The Star-Crossed Lovers, All Of Me, Theme From Asphalt Jungle, Concerto For Cootie, Tutti For Cootie, Misfit Blues, Schwiphti, Zweet Zurzday, Lay-By, Perdido, The Eighth Veil, Rose Of The Rio Grande, Cop Out, Bula, Jam With Sam, Happy-Go-Lucky Local, Tone Parallel To Harlem
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
The Great Paris Concert
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Kinda Dukish / Rockin In Rhythm, On The Sunny Side Of The Street, The Star-Crossed Lovers, All Of Me, Theme From Asphalt Jungle, Concerto For Cootie, Tutti For Cootie, Misfit Blues, Schwiphti, Zweet Zurzday, Lay-By, Perdido, The Eighth Veil, Rose Of The Rio Grande, Cop Out, Bula, Jam With Sam, Happy-Go-Lucky Local, Tone Parallel To Harlem
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Kinda Dukish / Rockin In Rhythm, On The Sunny Side Of The Street, The Star-Crossed Lovers, All Of Me, Theme From Asphalt Jungle, Concerto For Cootie, Tutti For Cootie, Misfit Blues, Schwiphti, Zweet Zurzday, Lay-By, Perdido, The Eighth Veil, Rose Of The Rio Grande, Cop Out, Bula, Jam With Sam, Happy-Go-Lucky Local, Tone Parallel To Harlem
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Duke Ellington - The Great Paris Concert (Analogue) (5060149622124) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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