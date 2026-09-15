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Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка

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Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 1
Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 2
Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 3
Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 4
Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Thats The Way Of The World
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 1
  • Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 2
  • Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 3
  • Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 4
  • Wind &amp; Fire Earth - That&#039;s The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019714275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Thats The Way Of The World
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Трек-лист
Shining Star, Thats the Way of the World, Happy Feelin, All About Love, Yearnin Learnin, Reasons, Africano, See the Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка

Погрузитесь в удивительный мир фанка и соула с виниловой пластинкой Earth, Wind &amp;amp;amp;amp; Fire / Thats The Way Of The World (1LP). Этот альбом - настоящая жемчужина музыкального искусства, признанная многими поклонниками качественной музыки. Группа Earth, Wind &amp;amp;amp;amp; Fire поражает своим уникальным звучанием и неповторимым стилем, который не оставит равнодушным ни одного слушателя. Thats The Way Of The World - это воплощение музыкальной гармонии и энергии, которая заполняет каждую песню этого альбома. Звуки инструментов, голос вокалистов и атмосфера музыки принесут вам истинное удовольствие и радость от прослушивания. Каждая композиция словно переносит вас в другое измерение, где царит волшебство музыки и тепло души исполнителей. Не упустите шанс купить эту виниловую пластинку и принять участие в увлекательном музыкальном путешествии Earth, Wind &amp;amp;amp;amp; Fire. Добавьте этот альбом в вашу коллекцию и позвольте себе испытать магию звуков и ритма, которые привнесет в вашу жизнь Thats The Way Of The World.

Отзывы о товаре Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019714275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Thats The Way Of The World
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Трек-лист
Shining Star, Thats the Way of the World, Happy Feelin, All About Love, Yearnin Learnin, Reasons, Africano, See the Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в удивительный мир фанка и соула с виниловой пластинкой Earth, Wind &amp;amp;amp;amp; Fire / Thats The Way Of The World (1LP). Этот альбом - настоящая жемчужина музыкального искусства, признанная многими поклонниками качественной музыки. Группа Earth, Wind &amp;amp;amp;amp; Fire поражает своим уникальным звучанием и неповторимым стилем, который не оставит равнодушным ни одного слушателя. Thats The Way Of The World - это воплощение музыкальной гармонии и энергии, которая заполняет каждую песню этого альбома. Звуки инструментов, голос вокалистов и атмосфера музыки принесут вам истинное удовольствие и радость от прослушивания. Каждая композиция словно переносит вас в другое измерение, где царит волшебство музыки и тепло души исполнителей. Не упустите шанс купить эту виниловую пластинку и принять участие в увлекательном музыкальном путешествии Earth, Wind &amp;amp;amp;amp; Fire. Добавьте этот альбом в вашу коллекцию и позвольте себе испытать магию звуков и ритма, которые привнесет в вашу жизнь Thats The Way Of The World.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (4260019714275) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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