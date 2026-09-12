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To The Limit: The Essential Collection - тщательно составленный сборник из 51 трека, демонстрирует путь Eagles от студийных записей до динамичных живых выступлений с 1972 по 2020. В этот сборник вошли все самые знаковые песни Eagles, такие как “ Kid In Town, ” “One Of These Nights, ” “Best Of My Love, ” “Hotel California, ” и “Heartache Tonight”. Коллекция выходит за рамки студийных работ и освещает также выдающуюся историю живых выступлений Eagles, представляя более дюжины захватывающих концертных записей. Среди наиболее ярких моментов - треки с Eagles Live (1980) с хитом Seven Bridges Road, а также треки с концертных альбомов Hell Freezes Over (1994), The Millennium Concert (2000), Live At The Forum 76» (2017) и «Live From The Forum MMXVIII» (2020), демонстрирующие непреходящую привлекательность группы и исключительную музыкальность на сцене.

To The Limit: The Essential Collection - тщательно составленный сборник из 51 трека, демонстрирует путь Eagles от студийных записей до динамичных живых выступлений с 1972 по 2020. В этот сборник вошли все самые знаковые песни Eagles, такие как “ Kid In Town, ” “One Of These Nights, ” “Best Of My Love, ” “Hotel California, ” и “Heartache Tonight”. Коллекция выходит за рамки студийных работ и освещает также выдающуюся историю живых выступлений Eagles, представляя более дюжины захватывающих концертных записей. Среди наиболее ярких моментов - треки с Eagles Live (1980) с хитом Seven Bridges Road, а также треки с концертных альбомов Hell Freezes Over (1994), The Millennium Concert (2000), Live At The Forum 76» (2017) и «Live From The Forum MMXVIII» (2020), демонстрирующие непреходящую привлекательность группы и исключительную музыкальность на сцене.

Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.