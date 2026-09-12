Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка
To The Limit: The Essential Collection - тщательно составленный сборник из 51 трека, демонстрирует путь Eagles от студийных записей до динамичных живых выступлений с 1972 по 2020. В этот сборник вошли все самые знаковые песни Eagles, такие как “ Kid In Town, ” “One Of These Nights, ” “Best Of My Love, ” “Hotel California, ” и “Heartache Tonight”. Коллекция выходит за рамки студийных работ и освещает также выдающуюся историю живых выступлений Eagles, представляя более дюжины захватывающих концертных записей. Среди наиболее ярких моментов - треки с Eagles Live (1980) с хитом Seven Bridges Road, а также треки с концертных альбомов Hell Freezes Over (1994), The Millennium Concert (2000), Live At The Forum 76» (2017) и «Live From The Forum MMXVIII» (2020), демонстрирующие непреходящую привлекательность группы и исключительную музыкальность на сцене.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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