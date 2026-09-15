Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Notes From The Underground
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 664993
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Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Notes From The Underground
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Innocent, I Want You Now, Internal Darkness, At Your Mercy, Anguish, Number One, Into Her Web, The Bitter End, Liberty, Something Wrong, Mysterium, The Same Dream, Liberty (Greg Rule Remix), Innocent (Defiled Remix By Assemblage 23), At Your Mercy (In Strict Confidence Remix), Anguish (Remix By Front 242), The Same Dream (Perfidious Words Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка
Погрузитесь в уникальный мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Notes From The Underground. Этот ограниченный выпуск (2LP) является настоящим произведением искусства, воплощающим музыкальное искусство группы Clan Of Xymox. Каждый трек на пластинке перенесет вас в захватывающий мир музыки и оригинального звучания. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Notes From The Undergroundx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Notes From The Underground
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Innocent, I Want You Now, Internal Darkness, At Your Mercy, Anguish, Number One, Into Her Web, The Bitter End, Liberty, Something Wrong, Mysterium, The Same Dream, Liberty (Greg Rule Remix), Innocent (Defiled Remix By Assemblage 23), At Your Mercy (In Strict Confidence Remix), Anguish (Remix By Front 242), The Same Dream (Perfidious Words Remix)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Погрузитесь в уникальный мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Notes From The Underground. Этот ограниченный выпуск (2LP) является настоящим произведением искусства, воплощающим музыкальное искусство группы Clan Of Xymox. Каждый трек на пластинке перенесет вас в захватывающий мир музыки и оригинального звучания. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Notes From The Undergroundx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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