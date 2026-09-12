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Eric Burdon; Animals - The Animals' Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eric Burdon; Animals - The Animals' Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка

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Eric Burdon; Animals - The Animals&#039; Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка - фото 1
Eric Burdon; Animals - The Animals&#039; Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка - фото 2
Eric Burdon; Animals - The Animals&#039; Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка - фото 3
Eric Burdon; Animals - The Animals&#039; Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eric Burdon
Альбом (сингл)
The Animals' Greatest Hits
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Burdon; Animals - The Animals&#039; Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Burdon; Animals - The Animals&#039; Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Burdon; Animals - The Animals&#039; Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка - фото 3
  • Eric Burdon; Animals - The Animals&#039; Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664968
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Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060397602527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eric Burdon
Альбом (сингл)
The Animals' Greatest Hits
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
House of the rising sun, Don't let me be misunderstood, We gotta get out of this place, Hegirl, Bring it on home to me, It's my life, I'm crying, When i was young, San franciscan nights, Don't bring me down, White houses, The night, Gonna send you back to walker, Spill the wine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Burdon; Animals - The Animals' Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Eric Burdon / The Animals Gts Hits (LP) - это возможность погрузиться в атмосферу британского рок-н-ролла и насладиться лучшими хитами Эрика Бердона и группы "The Animals". Альбом "Gts Hits" - это сборник самых популярных песен этой знаменитой рок-группы, выпущенный на виниле. Виниловый формат придает музыке особую теплоту и естественность звучания, позволяя полностью погрузиться в музыкальное произведение. Если вы являетесь поклонником британской рок-музыки или просто цените классический звук, покупка этой виниловой пластинки станет отличным выбором. Она не только украсит вашу музыкальную коллекцию, но и позволит вам насладиться неподдельной энергией и страстью исполнения Эрика Бердона и его группы. Позвольте себе окунуться в мир золотой эпохи рок-н-ролла с этой потрясающей виниловой пластинкой. Это также отличный подарок для всех ценителей хорошей музыки.

Отзывы о товаре Eric Burdon; Animals - The Animals' Greatest Hits (5060397602527) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060397602527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eric Burdon
Альбом (сингл)
The Animals' Greatest Hits
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
House of the rising sun, Don't let me be misunderstood, We gotta get out of this place, Hegirl, Bring it on home to me, It's my life, I'm crying, When i was young, San franciscan nights, Don't bring me down, White houses, The night, Gonna send you back to walker, Spill the wine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Eric Burdon / The Animals Gts Hits (LP) - это возможность погрузиться в атмосферу британского рок-н-ролла и насладиться лучшими хитами Эрика Бердона и группы "The Animals". Альбом "Gts Hits" - это сборник самых популярных песен этой знаменитой рок-группы, выпущенный на виниле. Виниловый формат придает музыке особую теплоту и естественность звучания, позволяя полностью погрузиться в музыкальное произведение. Если вы являетесь поклонником британской рок-музыки или просто цените классический звук, покупка этой виниловой пластинки станет отличным выбором. Она не только украсит вашу музыкальную коллекцию, но и позволит вам насладиться неподдельной энергией и страстью исполнения Эрика Бердона и его группы. Позвольте себе окунуться в мир золотой эпохи рок-н-ролла с этой потрясающей виниловой пластинкой. Это также отличный подарок для всех ценителей хорошей музыки.
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Отзывы


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