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AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка

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AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Albert Productions
Barcode
[0196588345913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Трек-лист
For Those About To Rock (We Salute You), I Put The Finger On You, Lets Get It Up, Inject The Venom, Snowballed, Evil Walks, C.O.D., Breaking The Rules, Night Of The Long Knives, Spellbound
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: For Those About To Rock (We Salute You), I Put The Finger On You, Lets Get It Up, Inject The Venom, Snowballed, Evil Walks, C.O.D., Breaking The Rules, Night Of The Long Knives, Spellbound



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Albert Productions
Barcode
[0196588345913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Трек-лист
For Those About To Rock (We Salute You), I Put The Finger On You, Lets Get It Up, Inject The Venom, Snowballed, Evil Walks, C.O.D., Breaking The Rules, Night Of The Long Knives, Spellbound
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: For Those About To Rock (We Salute You), I Put The Finger On You, Lets Get It Up, Inject The Venom, Snowballed, Evil Walks, C.O.D., Breaking The Rules, Night Of The Long Knives, Spellbound


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (coloured) (0196588345913) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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