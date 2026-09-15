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Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка

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Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Different Shades Of Blue
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725747406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Different Shades Of Blue
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hey Baby (New Rising Sun), Oh Beautiful!, Love Ain't A Love Song, Living On The Moon, Heartache Follows Wherever I Go, Never Give All Your Heart, I Gave Up Everything For You, 'Cept The Blues, Different Shades Of Blue, Get Back My Tomorrow, Trouble Town, So, What Would I Do, Bonus Tracks. Scarlet Town, Better The Devil You Know, Black Irish Eyes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hey Baby (New Rising Sun), Oh Beautiful!, Love Ain't A Love Song, Living On The Moon, Heartache Follows Wherever I Go, Never Give All Your Heart, I Gave Up Everything For You, 'Cept The Blues, Different Shades Of Blue, Get Back My Tomorrow, Trouble Town, So, What Would I Do, Bonus Tracks. Scarlet Town, Better The Devil You Know, Black Irish Eyes



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725747406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Different Shades Of Blue
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hey Baby (New Rising Sun), Oh Beautiful!, Love Ain't A Love Song, Living On The Moon, Heartache Follows Wherever I Go, Never Give All Your Heart, I Gave Up Everything For You, 'Cept The Blues, Different Shades Of Blue, Get Back My Tomorrow, Trouble Town, So, What Would I Do, Bonus Tracks. Scarlet Town, Better The Devil You Know, Black Irish Eyes
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hey Baby (New Rising Sun), Oh Beautiful!, Love Ain't A Love Song, Living On The Moon, Heartache Follows Wherever I Go, Never Give All Your Heart, I Gave Up Everything For You, 'Cept The Blues, Different Shades Of Blue, Get Back My Tomorrow, Trouble Town, So, What Would I Do, Bonus Tracks. Scarlet Town, Better The Devil You Know, Black Irish Eyes


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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Joe Bonamassa - Different Shades Of Blue (10Th Anniversary) (Blue) (8712725747406) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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