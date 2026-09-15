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Black Sabbath - Sabotage (Box) (4050538659788) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Sabotage (Box) (4050538659788) виниловая пластинка

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4050538659788, Виниловая пластинка Black Sabbath, Sabotage (Box) - фото 1
4050538659788, Виниловая пластинка Black Sabbath, Sabotage (Box) - фото 2
4050538659788, Виниловая пластинка Black Sabbath, Sabotage (Box) - фото 3
4050538659788, Виниловая пластинка Black Sabbath, Sabotage (Box) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4050538659788, Виниловая пластинка Black Sabbath, Sabotage (Box) - фото 1
  • 4050538659788, Виниловая пластинка Black Sabbath, Sabotage (Box) - фото 2
  • 4050538659788, Виниловая пластинка Black Sabbath, Sabotage (Box) - фото 3
  • 4050538659788, Виниловая пластинка Black Sabbath, Sabotage (Box) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Black Sabbath - Sabotage (Box) (4050538659788) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Sabotage (Box) (4050538659788) виниловая пластинка

Sabotage - альбом группы Black Sabbath, вышедший в 1975 году. Диск был записан в лондонской студии Morgan Studios, в британских чартах он поднялся до 7-го места, и до 28-го в США. После выхода Sabotage группа отправилась в тур по США с Kiss на разогреве, но была вынуждена его прервать из-за мотоциклетной аварии Оззи Осборна. Коллекционное переиздание 2021 года на 4 виниловых 180-гр пластинках с 7 виниловым синглом в бокс сете. Делюксовое издание включает оригинальный альбом, заново ремастированный на скорости 45 RPM в 2021 году, концертный альбом, записанный во время американского тура Sabotage 1975 года на 3 дисках, ранее не издававшийся, реплику японского двухтрекового сингла Am I Going Insane. Дополнительно в издание входит реплика концертной книги 1975 года, цветной постер, 40-страничный цветной буклет с фото, оригинальными рисунками и текстами. Black Sabbath образовались в Великобритании в 1969 году, их первый альбом был выпушен в пятницу 13-го февраля и достиг 8-го места в английских чартах. Первые пять альбомов стали платиновыми в США. После ухода из группы Оззи Осборн начал успешную сольную карьеру, а его место в Black Sabbath занял Ронни Джеймс Дио. В конце 2011 года музыканты оригинального состава (Оззи Осборн, Тони Айоми, Джизер Батлер и Билл Уорд) объявили о предстоящем туре и выпуске нового альбома.

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Характеристики
Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Sabotage - альбом группы Black Sabbath, вышедший в 1975 году. Диск был записан в лондонской студии Morgan Studios, в британских чартах он поднялся до 7-го места, и до 28-го в США. После выхода Sabotage группа отправилась в тур по США с Kiss на разогреве, но была вынуждена его прервать из-за мотоциклетной аварии Оззи Осборна. Коллекционное переиздание 2021 года на 4 виниловых 180-гр пластинках с 7 виниловым синглом в бокс сете. Делюксовое издание включает оригинальный альбом, заново ремастированный на скорости 45 RPM в 2021 году, концертный альбом, записанный во время американского тура Sabotage 1975 года на 3 дисках, ранее не издававшийся, реплику японского двухтрекового сингла Am I Going Insane. Дополнительно в издание входит реплика концертной книги 1975 года, цветной постер, 40-страничный цветной буклет с фото, оригинальными рисунками и текстами. Black Sabbath образовались в Великобритании в 1969 году, их первый альбом был выпушен в пятницу 13-го февраля и достиг 8-го места в английских чартах. Первые пять альбомов стали платиновыми в США. После ухода из группы Оззи Осборн начал успешную сольную карьеру, а его место в Black Sabbath занял Ронни Джеймс Дио. В конце 2011 года музыканты оригинального состава (Оззи Осборн, Тони Айоми, Джизер Батлер и Билл Уорд) объявили о предстоящем туре и выпуске нового альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Sabotage (Box) (4050538659788) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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