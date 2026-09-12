Black Stone Cherry - Black To Blues Volume 2 (coloured) (0810020500509) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Black To Blues II
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664899
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020500509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Black To Blues II
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Big Legged Woman, Me & The Devil Blues, All Your Love (I Miss Loving), Down In The Bottom, Early One Morning, Death Letter Blues
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Stone Cherry - Black To Blues Volume 2 (coloured) (0810020500509) виниловая пластинка
Мини-альбом 2019 года американской группы Black Stone Cherry. Альбом содержит каверы на известные блюз стандарты авторства Элмора Джеймса, Отиса Раша, Уилли Диксона и других знаменитых блюзменов. Издание на цветном синем виниле. Black Stone Cherry - американская рок-группа, образованная в 2001 году в Эдмонтоне, Кентукки. Они подписали контракт с Roadrunner Records. Группа состоит из Криса Робертсона (вокал, гитара), Бена Уэллса (ритм-гитара, бэк-вокал), Джона Лохана (бас-гитара, бэк-вокал) и Джона Фреда Янга (ударные, бэк-вокал).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020500509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Black To Blues II
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Big Legged Woman, Me & The Devil Blues, All Your Love (I Miss Loving), Down In The Bottom, Early One Morning, Death Letter Blues
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Мини-альбом 2019 года американской группы Black Stone Cherry. Альбом содержит каверы на известные блюз стандарты авторства Элмора Джеймса, Отиса Раша, Уилли Диксона и других знаменитых блюзменов. Издание на цветном синем виниле. Black Stone Cherry - американская рок-группа, образованная в 2001 году в Эдмонтоне, Кентукки. Они подписали контракт с Roadrunner Records. Группа состоит из Криса Робертсона (вокал, гитара), Бена Уэллса (ритм-гитара, бэк-вокал), Джона Лохана (бас-гитара, бэк-вокал) и Джона Фреда Янга (ударные, бэк-вокал).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Black Stone Cherry - Black To Blues Volume 2 (coloured) (0810020500509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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