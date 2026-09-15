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0619061699759, Bisson, Anne; Belanger, Vincent, Conversations (Audiophile Edition) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0619061699759, Bisson, Anne; Belanger, Vincent, Conversations (Audiophile Edition) виниловая пластинка

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0619061699759, Виниловая пластинка Bisson, Anne; Belanger, Vincent, Conversations (Audiophile Edition)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664892
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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0619061699759, Bisson, Anne; Belanger, Vincent, Conversations (Audiophile Edition) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Camilio
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0619061699759, Bisson, Anne; Belanger, Vincent, Conversations (Audiophile Edition) виниловая пластинка

Откройте для себя исключительную музыкальную жемчужину - виниловую пластинку Conversations от Anne Bisson и Vincent Belanger. Это ограниченное издание на 45 оборотов в минуту включает в себя два виниловых диска, наполненных красотой и гармонией музыки. Anne Bisson и Vincent Belanger - музыканты, способные создать неповторимую атмосферу и перенести слушателей в мир умиротворенных звуков. Conversations - это музыкальный диалог, где каждая нота играет свою уникальную роль, чтобы создать исключительный звуковой пейзаж. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и окунуться в мир великолепных мелодий и глубокого музыкального взаимодействия. Позвольте себе насладиться этим музыкальным шедевром и добавить его в свою коллекцию как символ высокого качества звучания и искусства.

Отзывы о товаре 0619061699759, Bisson, Anne; Belanger, Vincent, Conversations (Audiophile Edition) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Camilio
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Откройте для себя исключительную музыкальную жемчужину - виниловую пластинку Conversations от Anne Bisson и Vincent Belanger. Это ограниченное издание на 45 оборотов в минуту включает в себя два виниловых диска, наполненных красотой и гармонией музыки. Anne Bisson и Vincent Belanger - музыканты, способные создать неповторимую атмосферу и перенести слушателей в мир умиротворенных звуков. Conversations - это музыкальный диалог, где каждая нота играет свою уникальную роль, чтобы создать исключительный звуковой пейзаж. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и окунуться в мир великолепных мелодий и глубокого музыкального взаимодействия. Позвольте себе насладиться этим музыкальным шедевром и добавить его в свою коллекцию как символ высокого качества звучания и искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0619061699759, Bisson, Anne; Belanger, Vincent, Conversations (Audiophile Edition) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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