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Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка

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Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Chet Baker, Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664872
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Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3700409812880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Chet Baker, Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
How About You, Once In A While, Chekeetah, Alone Together, Chet, Dinah, Tasty Pudding, Anticipated Blues, Vline, Exitus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: How About You, Once In A While, Chekeetah, Alone Together, Chet, Dinah, Tasty Pudding, Anticipated Blues, Vline, Exitus

Отзывы о товаре Chet Baker - Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar (Analogue) (3700409812880) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3700409812880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Chet Baker, Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Chet Baker And His Quintet With Bobby Jaspar
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
How About You, Once In A While, Chekeetah, Alone Together, Chet, Dinah, Tasty Pudding, Anticipated Blues, Vline, Exitus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: How About You, Once In A While, Chekeetah, Alone Together, Chet, Dinah, Tasty Pudding, Anticipated Blues, Vline, Exitus
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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