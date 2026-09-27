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3596973559463, Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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3596973559463, Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка

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3596973559463, Виниловая пластинка Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) - фото 1
3596973559463, Виниловая пластинка Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 3596973559463, Виниловая пластинка Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) - фото 1
  • 3596973559463, Виниловая пластинка Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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3596973559463, Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596973559463, Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка

Charles Aznavour - одноименный альбом культового французского певца Шарля Азнавура. Издание на белом виниле.. Шарль Азнавур (Charles Aznavour, урожденный Шахнур Вагинаг Азнавурян, 2 мая 1924 - 1 октября 2018) – культовый французско-армянский певец, лирик, актёр и дипломат. Азнавур был известен своим характерным теноровым голосом с вибрато, чистым и звонким в верхней части, с гравийными и глубокими низкими нотами. За свою карьеру композитора, певца и автора песен, продолжавшуюся более 70 лет, он записал более 1200 песен, переведенных на 9 языков. Кроме того, он написал или стал соавтором более 1000 песен для себя и других исполнителей. Азнавур считается одним из величайших авторов песен всех времен и иконой поп-культуры 20-го века. До момента смерти продолжал активную концертную деятельность. За 85-летнюю карьеру Азнавур выпустил 294 альбома и провёл около 1100 концертов в 94 странах мира. Также он сыграл в 60 фильмах. Согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Отзывы о товаре 3596973559463, Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Charles Aznavour - одноименный альбом культового французского певца Шарля Азнавура. Издание на белом виниле.. Шарль Азнавур (Charles Aznavour, урожденный Шахнур Вагинаг Азнавурян, 2 мая 1924 - 1 октября 2018) – культовый французско-армянский певец, лирик, актёр и дипломат. Азнавур был известен своим характерным теноровым голосом с вибрато, чистым и звонким в верхней части, с гравийными и глубокими низкими нотами. За свою карьеру композитора, певца и автора песен, продолжавшуюся более 70 лет, он записал более 1200 песен, переведенных на 9 языков. Кроме того, он написал или стал соавтором более 1000 песен для себя и других исполнителей. Азнавур считается одним из величайших авторов песен всех времен и иконой поп-культуры 20-го века. До момента смерти продолжал активную концертную деятельность. За 85-летнюю карьеру Азнавур выпустил 294 альбома и провёл около 1100 концертов в 94 странах мира. Также он сыграл в 60 фильмах. Согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3596973559463, Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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