3596973559463, Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 3596973559463, Aznavour, Charles, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка
Charles Aznavour - одноименный альбом культового французского певца Шарля Азнавура. Издание на белом виниле.. Шарль Азнавур (Charles Aznavour, урожденный Шахнур Вагинаг Азнавурян, 2 мая 1924 - 1 октября 2018) – культовый французско-армянский певец, лирик, актёр и дипломат. Азнавур был известен своим характерным теноровым голосом с вибрато, чистым и звонким в верхней части, с гравийными и глубокими низкими нотами. За свою карьеру композитора, певца и автора песен, продолжавшуюся более 70 лет, он записал более 1200 песен, переведенных на 9 языков. Кроме того, он написал или стал соавтором более 1000 песен для себя и других исполнителей. Азнавур считается одним из величайших авторов песен всех времен и иконой поп-культуры 20-го века. До момента смерти продолжал активную концертную деятельность. За 85-летнюю карьеру Азнавур выпустил 294 альбома и провёл около 1100 концертов в 94 странах мира. Также он сыграл в 60 фильмах. Согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
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