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Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка

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Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка - фото 1
Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка - фото 2
Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка - фото 2
  • Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020508468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chaos, Dawn of a Million Souls, Journey on the Waves of Time, To the Quasar, Into the Black Hole, Through the Wormhole, Out of the White Hole, To the Solar System, The New Migrator
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chaos, Dawn of a Million Souls, Journey on the Waves of Time, To the Quasar, Into the Black Hole, Through the Wormhole, Out of the White Hole, To the Solar System, The New Migrator

Отзывы о товаре Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020508468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chaos, Dawn of a Million Souls, Journey on the Waves of Time, To the Quasar, Into the Black Hole, Through the Wormhole, Out of the White Hole, To the Solar System, The New Migrator
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chaos, Dawn of a Million Souls, Journey on the Waves of Time, To the Quasar, Into the Black Hole, Through the Wormhole, Out of the White Hole, To the Solar System, The New Migrator
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ayreon - Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator (coloured) (0810020508468) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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