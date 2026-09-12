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Arjen Anthony Lucassen's Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arjen Anthony Lucassen's Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка

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Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 1
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 2
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 3
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 4
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 5
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 6
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassen's Star One
Альбом (сингл)
Space Metal
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 1
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 2
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 3
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 4
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 5
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 6
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664856
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Характеристики

Бренд
#Inside Out
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
#Inside Out
Barcode
[0194399833612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassen's Star One
Альбом (сингл)
Space Metal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lift-off, Set Your Controls, High Moon, Songs of the Ocean, Master of Darkness, The Eye of Ra, Sandrider, Perfect Survivor, Intergalactic Space Crusaders, Starchild, Hawkwind Medley, Spaced Out, Inseparable Enemies, Space Oddity, CD 1: Lift-off, Set Your Controls, High Moon, Songs of the Ocean, Master of Darkness, The Eye of Ra, Sandrider, Perfect Survivor, Intergalactic Space Crusaders, Starchild, CD 2: Hawkwind Medley, Spaced Out, Inseparable Enemies, Space Oddity, Spaced Out (alternative vers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arjen Anthony Lucassen's Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома прог-рок-проекта Арьена Лукассена Star One, "Space Metal". В 2002 году вышел альбом Star One «Space Metal» - захватывающий проект одного из великих провидцев рока Арьена Лукассена, известного своими альбомами прог-рок-проекта Ayreon. Star One с его звездным музыкальным мастерством, дальновидным продюсированием и простой, но далеко идущей концепцией сияет ярко, как гигантское солнце в галактике рока. «Space Metal» - это не сплошная история или рок-опера, как альбомы Ayreon. Тем не менее, это все еще концептуальный альбом и путешествие через разум и память Арьена. Он отправляет слушателя в путешествие, где они снова переживают те великие научно-фантастические фильмы о космосе, которые так на него повлияли. Без сомнения, Арьен Лукассен установил тренд со своими альбомами проекта Ayreon. Многие музыканты и продюсеры пошли по его стопам, особенно после очень успешного релиза«Into the Electric Castle», и по всему миру появляются новые рок-оперы с участием множества певцов. Чтобы обеспечить разнообразие вовлеченных голосов, он использовал очень разных по звучанию вокалистов, появляющихся в одних и тех же песнях - разных исполнителей для разных настроений. Дэн Свано (экс-Edge of Sanity, Nightingale) поет тихие партии, Рассел Аллен (Symphony X и другие) поет мощные части, Дамиан Уилсон (экс-Threshold, Headspace) поет высокие прозрачные эпизоды, и в довершение всего Флор Янсен (Nightwish) поет очень высокие припевы. Бэк-вокал исполнил Роберт Сотербук (Ayreon) своим огромным дымным голосом. Конечно, Эд Варби играл на мощных барабанах, а Эрик Норландер снова добавил свои огромные аналоговые синтезаторные партии. Арьену также удалось найти Йенса Йоханссона (Ингви Мальмстин, Dio, Stratovarius), который также сыграл несколько невероятно быстрых синтезаторных соло. Арьену даже удалось уговорить Дэйва Брока из Hawkwind выступить в качестве приглашенного вокалиста, чего раньше никому не удавалось.

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Характеристики
Бренд
#Inside Out
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
#Inside Out
Barcode
[0194399833612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassen's Star One
Альбом (сингл)
Space Metal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lift-off, Set Your Controls, High Moon, Songs of the Ocean, Master of Darkness, The Eye of Ra, Sandrider, Perfect Survivor, Intergalactic Space Crusaders, Starchild, Hawkwind Medley, Spaced Out, Inseparable Enemies, Space Oddity, CD 1: Lift-off, Set Your Controls, High Moon, Songs of the Ocean, Master of Darkness, The Eye of Ra, Sandrider, Perfect Survivor, Intergalactic Space Crusaders, Starchild, CD 2: Hawkwind Medley, Spaced Out, Inseparable Enemies, Space Oddity, Spaced Out (alternative vers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Переиздание дебютного альбома прог-рок-проекта Арьена Лукассена Star One, "Space Metal". В 2002 году вышел альбом Star One «Space Metal» - захватывающий проект одного из великих провидцев рока Арьена Лукассена, известного своими альбомами прог-рок-проекта Ayreon. Star One с его звездным музыкальным мастерством, дальновидным продюсированием и простой, но далеко идущей концепцией сияет ярко, как гигантское солнце в галактике рока. «Space Metal» - это не сплошная история или рок-опера, как альбомы Ayreon. Тем не менее, это все еще концептуальный альбом и путешествие через разум и память Арьена. Он отправляет слушателя в путешествие, где они снова переживают те великие научно-фантастические фильмы о космосе, которые так на него повлияли. Без сомнения, Арьен Лукассен установил тренд со своими альбомами проекта Ayreon. Многие музыканты и продюсеры пошли по его стопам, особенно после очень успешного релиза«Into the Electric Castle», и по всему миру появляются новые рок-оперы с участием множества певцов. Чтобы обеспечить разнообразие вовлеченных голосов, он использовал очень разных по звучанию вокалистов, появляющихся в одних и тех же песнях - разных исполнителей для разных настроений. Дэн Свано (экс-Edge of Sanity, Nightingale) поет тихие партии, Рассел Аллен (Symphony X и другие) поет мощные части, Дамиан Уилсон (экс-Threshold, Headspace) поет высокие прозрачные эпизоды, и в довершение всего Флор Янсен (Nightwish) поет очень высокие припевы. Бэк-вокал исполнил Роберт Сотербук (Ayreon) своим огромным дымным голосом. Конечно, Эд Варби играл на мощных барабанах, а Эрик Норландер снова добавил свои огромные аналоговые синтезаторные партии. Арьену также удалось найти Йенса Йоханссона (Ингви Мальмстин, Dio, Stratovarius), который также сыграл несколько невероятно быстрых синтезаторных соло. Арьену даже удалось уговорить Дэйва Брока из Hawkwind выступить в качестве приглашенного вокалиста, чего раньше никому не удавалось.
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