Arjen Anthony Lucassen's Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка
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Описание товара Arjen Anthony Lucassen's Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка
Новый альбом Star One — рок-группы, играющая в жанрах спэйс-рок и прогрессив метал, проекта нидерландского музыканта Арьена Люкассена.. «Revel in Time», третий альбом Star One, столь же эмоциональный, сколь и контрастирующий с предыдущим альбомом Люкассена«Transitus» от Ayreon. В то время как «Transitus» - это кинематографический опыт, который можно назвать мюзиклом, «Revel in Time» - это тяжелый альбом, в котором много риффов и больше внимания уделяется виртуозной музыкальности. Как и его предшественники, «Revel In Time» создан как концептуальный альбом. Все треки вдохновлены разными фильмами, в которых есть своего рода манипуляции со временем. На этот раз есть одна вещь, которая сильно отличается от предыдущих альбомов STAR ONE: на первых двух был один и тот же состав из четырех вокалистов: Флор Янсен, Рассел Аллен, Дамиан Уилсон и Дэн Свано. Однако на этот раз Арьен решил, что практически для каждого трека будет свой вокалист. Это особенно заметно на втором диске, «Те же песни, разные певцы», как любит называть его Арьен. Лид-вокал от других певцов был слишком хорош, чтобы его не использовать и Арьен решил выпустить второй диск с альтернативнми версиями всех песен. В какой-то момент он начал спонтанно приглашать других певцов спеть некоторые из этих треков, потому что ему было любопытно, как песни будут звучать их голосами. В конечном итоге на CD2 задействовано не менее 9 разных вокалистов, все так же хороши, как и на CD1. Всего в новом альбоме приняли участие около 30 разных музыкантов, но не все из них были певцами. Ядром STAR ONE остаются мощные ударные Эда Варби, а также гитара и бас Арьена, которые объединяют все вместе и придают типичный звук STAR ONE. Глазурь на торте - это обложка, созданная любимым художником Арьена Джефом Бертелсом. «Revel in Time» будет доступен в лимитированном издании на 2CD в диджипаке, на 2LP+CD в гейтфолде с буклетом LP-формата, а так же в лимитированном издании 3CD+Blu-Ray в артбуке с постером.
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