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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото

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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 6
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 7
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 8
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 9
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 10
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 11
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 12
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 13
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный
Мощность
600 Вт
Управление
электронное
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 6
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 7
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 8
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 9
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 10
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 11
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 12
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 13
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664562
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
600 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х21
Вес, кг.
2.9

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото

Капельная кофеварка BQ — это идеальный выбор для ценителей свежесваренного кофе. Эта стильная черная кофеварка сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн, что делает ее не только функциональным прибором, но и украшением вашей кухни. С весом в 2,2 кг, она легко разместится на вашей кухонной полке. Кофеварка BQ оборудована вместительным резервуаром для воды объемом 0,6 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за один раз. Она поддерживает использование как молотого, так и зернового кофе благодаря встроенной кофемолке, что обеспечивает максимальную свежесть напитка. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и насыщенный вкус каждой чашки. Управление кофеваркой осуществляется через удобный электронный интерфейс с дисплеем, что позволяет легко регулировать крепость кофе по вашему вкусу. Функция автоотключения делает использование прибора безопасным и энергоэффективным. Кофеварка BQ также обладает компактными размерами, а длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что дает гибкость при выборе места для установки. Объем резервуара для кофе составляет 0,032 л, что идеально подходит для любителей крепкого кофе. Эта капельная кофеварка — отличный выбор для тех, кто ценит простоту в управлении, многофункциональность и стильный дизайн. С BQ каждое утро будет начинаться с бодрящего аромата и насыщенного вкуса свежемолотого кофе.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
600 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Развернуть
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ — это идеальный выбор для ценителей свежесваренного кофе. Эта стильная черная кофеварка сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн, что делает ее не только функциональным прибором, но и украшением вашей кухни. С весом в 2,2 кг, она легко разместится на вашей кухонной полке. Кофеварка BQ оборудована вместительным резервуаром для воды объемом 0,6 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за один раз. Она поддерживает использование как молотого, так и зернового кофе благодаря встроенной кофемолке, что обеспечивает максимальную свежесть напитка. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и насыщенный вкус каждой чашки. Управление кофеваркой осуществляется через удобный электронный интерфейс с дисплеем, что позволяет легко регулировать крепость кофе по вашему вкусу. Функция автоотключения делает использование прибора безопасным и энергоэффективным. Кофеварка BQ также обладает компактными размерами, а длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что дает гибкость при выборе места для установки. Объем резервуара для кофе составляет 0,032 л, что идеально подходит для любителей крепкого кофе. Эта капельная кофеварка — отличный выбор для тех, кто ценит простоту в управлении, многофункциональность и стильный дизайн. С BQ каждое утро будет начинаться с бодрящего аромата и насыщенного вкуса свежемолотого кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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