Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото
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Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Черный-Розовое Золото
Капельная кофеварка BQ — это идеальный выбор для ценителей свежесваренного кофе. Эта стильная черная кофеварка сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн, что делает ее не только функциональным прибором, но и украшением вашей кухни. С весом в 2,2 кг, она легко разместится на вашей кухонной полке. Кофеварка BQ оборудована вместительным резервуаром для воды объемом 0,6 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за один раз. Она поддерживает использование как молотого, так и зернового кофе благодаря встроенной кофемолке, что обеспечивает максимальную свежесть напитка. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и насыщенный вкус каждой чашки. Управление кофеваркой осуществляется через удобный электронный интерфейс с дисплеем, что позволяет легко регулировать крепость кофе по вашему вкусу. Функция автоотключения делает использование прибора безопасным и энергоэффективным. Кофеварка BQ также обладает компактными размерами, а длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что дает гибкость при выборе места для установки. Объем резервуара для кофе составляет 0,032 л, что идеально подходит для любителей крепкого кофе. Эта капельная кофеварка — отличный выбор для тех, кто ценит простоту в управлении, многофункциональность и стильный дизайн. С BQ каждое утро будет начинаться с бодрящего аромата и насыщенного вкуса свежемолотого кофе.
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