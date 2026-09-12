Top.Mail.Ru
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 6
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 7
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 8
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 9
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 10
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 11
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 12
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный
Мощность
800 Вт
Управление
механическое
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 6
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 7
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 8
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 9
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 10
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 11
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 12
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664550
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
800 Вт
Управление
механическое
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х28
Вес, кг.
4.4

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото

Капельная кофеварка BQ – это стильное и функциональное устройство для настоящих ценителей кофе. Она выполнена в элегантном черном цвете и оснащена множеством удобных функций для легкости в использовании и получения идеального напитка. Эта кофеварка оснащена встроенной кофемолкой, что позволяет использовать как молотый, так и зерновой кофе, удовлетворяя предпочтения каждого пользователя. Объем резервуара для воды составляет 1,25 литра, что позволяет приготовить несколько чашек ароматного напитка за один раз. При этом объем резервуара для готового кофе составляет 0,075 литра. Механическое управление делает использование кофеварки простым и интуитивно понятным. Нейлоновый фильтр обеспечивает надежную фильтрацию, исключая ненужные заботы о замене бумажных фильтров. Кроме того, кофеварка BQ оснащена функцией автоотключения и плитой автоподогрева, которая поддерживает оптимальную температуру кофе, чтобы вы могли насладиться горячим напитком в любое время. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает удобство в размещении устройства на кухне. С весом 3,4 кг кофеварка BQ является надежным и долговечным помощником в приготовлении кофе, который станет неотъемлемой частичкой вашего утреннего ритуала.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
800 Вт
Управление
механическое
Автоотключение
да
Развернуть
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ – это стильное и функциональное устройство для настоящих ценителей кофе. Она выполнена в элегантном черном цвете и оснащена множеством удобных функций для легкости в использовании и получения идеального напитка. Эта кофеварка оснащена встроенной кофемолкой, что позволяет использовать как молотый, так и зерновой кофе, удовлетворяя предпочтения каждого пользователя. Объем резервуара для воды составляет 1,25 литра, что позволяет приготовить несколько чашек ароматного напитка за один раз. При этом объем резервуара для готового кофе составляет 0,075 литра. Механическое управление делает использование кофеварки простым и интуитивно понятным. Нейлоновый фильтр обеспечивает надежную фильтрацию, исключая ненужные заботы о замене бумажных фильтров. Кроме того, кофеварка BQ оснащена функцией автоотключения и плитой автоподогрева, которая поддерживает оптимальную температуру кофе, чтобы вы могли насладиться горячим напитком в любое время. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает удобство в размещении устройства на кухне. С весом 3,4 кг кофеварка BQ является надежным и долговечным помощником в приготовлении кофе, который станет неотъемлемой частичкой вашего утреннего ритуала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...