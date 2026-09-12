Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото
Капельная кофеварка BQ – это стильное и функциональное устройство для настоящих ценителей кофе. Она выполнена в элегантном черном цвете и оснащена множеством удобных функций для легкости в использовании и получения идеального напитка. Эта кофеварка оснащена встроенной кофемолкой, что позволяет использовать как молотый, так и зерновой кофе, удовлетворяя предпочтения каждого пользователя. Объем резервуара для воды составляет 1,25 литра, что позволяет приготовить несколько чашек ароматного напитка за один раз. При этом объем резервуара для готового кофе составляет 0,075 литра. Механическое управление делает использование кофеварки простым и интуитивно понятным. Нейлоновый фильтр обеспечивает надежную фильтрацию, исключая ненужные заботы о замене бумажных фильтров. Кроме того, кофеварка BQ оснащена функцией автоотключения и плитой автоподогрева, которая поддерживает оптимальную температуру кофе, чтобы вы могли насладиться горячим напитком в любое время. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает удобство в размещении устройства на кухне. С весом 3,4 кг кофеварка BQ является надежным и долговечным помощником в приготовлении кофе, который станет неотъемлемой частичкой вашего утреннего ритуала.
Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Черный-Розовое Золото