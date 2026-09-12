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Игровой набор "Пираты" в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровой набор "Пираты" в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9

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Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 1
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 2
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 3
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 4
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 5
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 6
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 7
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 8
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 9
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 10
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 11
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 12
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 13
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 14
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 15
Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
приключения
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
48
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 1
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 2
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 3
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 4
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 5
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 6
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 7
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 8
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 9
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 10
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 11
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 12
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 13
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 14
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 15
  • Игровой набор &quot;Пираты&quot; в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664158
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
приключения
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
48
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х11
Вес, г.
600

Описание товара Игровой набор "Пираты" в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9

Настольная игра Нескучные игры Пираты 8675 48 дет. /9 понравится любому ребенку. Когда-то давным-давно по бескрайним морским просторам скитались в поисках добычи грозные пиратские корабли, нападавшие на торговые суда и прибрежные города. В эпоху географических открытий, когда суда стали часто курсировать между Европой и Америкой, пиратство получило особенно широкое распространение. Правители многих европейских стран даже выдавали пиратам особые грамоты, разрешавшие нападать на корабли других государств в обмен на часть добычи. С легкой руки писателей, кинематографистов и мультипликаторов кровожадные головорезы былых времен превратились в храбрых и романтичных искателей кладов и приключений, к которым может присоединиться любой ребенок в веселой компании персонажей игрового набора «Пираты».

Отзывы о товаре Игровой набор "Пираты" в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
приключения
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
48
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Нескучные игры Пираты 8675 48 дет. /9 понравится любому ребенку. Когда-то давным-давно по бескрайним морским просторам скитались в поисках добычи грозные пиратские корабли, нападавшие на торговые суда и прибрежные города. В эпоху географических открытий, когда суда стали часто курсировать между Европой и Америкой, пиратство получило особенно широкое распространение. Правители многих европейских стран даже выдавали пиратам особые грамоты, разрешавшие нападать на корабли других государств в обмен на часть добычи. С легкой руки писателей, кинематографистов и мультипликаторов кровожадные головорезы былых времен превратились в храбрых и романтичных искателей кладов и приключений, к которым может присоединиться любой ребенок в веселой компании персонажей игрового набора «Пираты».
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Доставка
Отзывы


Игровой набор "Пираты" в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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