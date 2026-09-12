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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
приключения
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
48
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664158
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Описание товара Игровой набор "Пираты" в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9
Настольная игра Нескучные игры Пираты 8675 48 дет. /9 понравится любому ребенку. Когда-то давным-давно по бескрайним морским просторам скитались в поисках добычи грозные пиратские корабли, нападавшие на торговые суда и прибрежные города. В эпоху географических открытий, когда суда стали часто курсировать между Европой и Америкой, пиратство получило особенно широкое распространение. Правители многих европейских стран даже выдавали пиратам особые грамоты, разрешавшие нападать на корабли других государств в обмен на часть добычи. С легкой руки писателей, кинематографистов и мультипликаторов кровожадные головорезы былых времен превратились в храбрых и романтичных искателей кладов и приключений, к которым может присоединиться любой ребенок в веселой компании персонажей игрового набора «Пираты».
Настольная игра Нескучные игры Пираты 8675 48 дет. /9 понравится любому ребенку. Когда-то давным-давно по бескрайним морским просторам скитались в поисках добычи грозные пиратские корабли, нападавшие на торговые суда и прибрежные города. В эпоху географических открытий, когда суда стали часто курсировать между Европой и Америкой, пиратство получило особенно широкое распространение. Правители многих европейских стран даже выдавали пиратам особые грамоты, разрешавшие нападать на корабли других государств в обмен на часть добычи. С легкой руки писателей, кинематографистов и мультипликаторов кровожадные головорезы былых времен превратились в храбрых и романтичных искателей кладов и приключений, к которым может присоединиться любой ребенок в веселой компании персонажей игрового набора «Пираты».
Игровой набор "Пираты" в сундуке арт.8675 (дерево) 48 дет. /9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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