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Доска Сегена на подложке "Предметы" 24 дет. арт.8476 /28 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Доска Сегена на подложке "Предметы" 24 дет. арт.8476 /28

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Доска Сегена на подложке &quot;Предметы&quot; 24 дет. арт.8476 /28 - фото 1
Доска Сегена на подложке &quot;Предметы&quot; 24 дет. арт.8476 /28 - фото 2
Доска Сегена на подложке &quot;Предметы&quot; 24 дет. арт.8476 /28 - фото 3
Доска Сегена на подложке &quot;Предметы&quot; 24 дет. арт.8476 /28 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая, развивающая
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
24
  • Доска Сегена на подложке &quot;Предметы&quot; 24 дет. арт.8476 /28 - фото 1
  • Доска Сегена на подложке &quot;Предметы&quot; 24 дет. арт.8476 /28 - фото 2
  • Доска Сегена на подложке &quot;Предметы&quot; 24 дет. арт.8476 /28 - фото 3
  • Доска Сегена на подложке &quot;Предметы&quot; 24 дет. арт.8476 /28 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664105
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая, развивающая
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
24
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х1
Вес, г.
550

Описание товара Доска Сегена на подложке "Предметы" 24 дет. арт.8476 /28

Настольная игра Нескучные игры Предметы 8476 /28 понравится любому ребенку. Головоломка создана по методике Эдуарда Сегена (доски с вкладышами). Суть игры: в картинку со специальной выемкой необходимо вставить недостающий элемент, подходящий по форме. Вся прелесть в том, что игра предельно проста, она будет понятна даже самым маленьким. Занятие с такими карточками развивает моторику, логическое и пространственное мышление, даёт стимул для развития речи.

Отзывы о товаре Доска Сегена на подложке "Предметы" 24 дет. арт.8476 /28




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая, развивающая
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
24
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Нескучные игры Предметы 8476 /28 понравится любому ребенку. Головоломка создана по методике Эдуарда Сегена (доски с вкладышами). Суть игры: в картинку со специальной выемкой необходимо вставить недостающий элемент, подходящий по форме. Вся прелесть в том, что игра предельно проста, она будет понятна даже самым маленьким. Занятие с такими карточками развивает моторику, логическое и пространственное мышление, даёт стимул для развития речи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Доска Сегена на подложке "Предметы" 24 дет. арт.8476 /28 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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