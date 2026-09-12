Фигурный деревянный пазл PIN UP "US Air Force" арт.8460
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664019
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 16 лет
Дополнительно
контурный
Количество деталей
123 шт.
Материал
дерево
Тематика
PIN UP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
250
Описание товара Фигурный деревянный пазл PIN UP "US Air Force" арт.8460
Пазл Нескучные игры PIN UP US Air Force 8460 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Деревянные элементы пазла представляют из себя, как детали по мотивам изображения на пазле, так и детали причудливых форм. Нанесение изображения сделано методом прямой экопечати, это позволило сохранить для вас структуру и приятный запах дерева. Сборка пазла доставит вам визуальное и тактильное удовольствие!
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Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 16 лет
Дополнительно
контурный
Количество деталей
123 шт.
Материал
дерево
Тематика
PIN UP
Страна производитель
Китай
Пазл Нескучные игры PIN UP US Air Force 8460 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Деревянные элементы пазла представляют из себя, как детали по мотивам изображения на пазле, так и детали причудливых форм. Нанесение изображения сделано методом прямой экопечати, это позволило сохранить для вас структуру и приятный запах дерева. Сборка пазла доставит вам визуальное и тактильное удовольствие!
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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