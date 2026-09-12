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Головоломка Cube Кубик "Shift edge cube" 6,5х6,5см в кор. арт.WZ-13116 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Головоломка Cube Кубик "Shift edge cube" 6,5х6,5см в кор. арт.WZ-13116

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Головоломка Cube Кубик &quot;Shift edge cube&quot; 6,5х6,5см в кор. арт.WZ-13116
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головоломка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663988
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 3 лет
Комплектация
головоломка, упаковка
Материал
пластик
Размер в упаковке
6.5x6.5 см
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х10х8
Вес, г.
180

Описание товара Головоломка Cube Кубик "Shift edge cube" 6,5х6,5см в кор. арт.WZ-13116

Головоломка Noname Cube Кубик Shift edge cube WZ-13116 надолго увлечет ребенка и оторвет от вездесущих гаджетов.

Отзывы о товаре Головоломка Cube Кубик "Shift edge cube" 6,5х6,5см в кор. арт.WZ-13116




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 3 лет
Комплектация
головоломка, упаковка
Материал
пластик
Размер в упаковке
6.5x6.5 см
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Головоломка Noname Cube Кубик Shift edge cube WZ-13116 надолго увлечет ребенка и оторвет от вездесущих гаджетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головоломка Cube Кубик "Shift edge cube" 6,5х6,5см в кор. арт.WZ-13116 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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