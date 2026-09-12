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Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова

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Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова - фото 1
Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
  • Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова - фото 1
  • Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662368
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х19
Вес, кг.
1.4

Описание товара Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова

Игрушка от бренда Double Egle Грузовой автомобиль FREIGHTLINER E245-003 несомненно понравится вашему ребенку. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери и поднимается/опускается кузов.

Отзывы о товаре Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Double Egle Грузовой автомобиль FREIGHTLINER E245-003 несомненно понравится вашему ребенку. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери и поднимается/опускается кузов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грузовой автомобиль FREIGHTLINER 1:20 в коробке открывание дверей и капота;подъем кузова - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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