Грузовой автомобиль "Самосвал" на РУ (свет,звук) в коробке движение в 6 направлениях
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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662355
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х13
Вес, г.
708
Описание товара Грузовой автомобиль "Самосвал" на РУ (свет,звук) в коробке движение в 6 направлениях
Игрушка Грузовой автомобиль Самосвал ZB8004 несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики координации движений.
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Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Игрушка Грузовой автомобиль Самосвал ZB8004 несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики координации движений.
Грузовой автомобиль "Самосвал" на РУ (свет,звук) в коробке движение в 6 направлениях - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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