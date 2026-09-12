Бластер водный (длина 33см) с ручкой, голубой/синий в пакете одноструйный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662101
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х19х7
Вес, г.
88
Описание товара Бластер водный (длина 33см) с ручкой, голубой/синий в пакете одноструйный
Игра с водным оружием - любимая летняя забава у детворы, к тому же, при правильном подходе к игре, - абсолютно безопасная! Просто залейте воду в резервуар и стреляйте водяной струей по противнику Веселье и смех гарантированы!
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Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Игра с водным оружием - любимая летняя забава у детворы, к тому же, при правильном подходе к игре, - абсолютно безопасная! Просто залейте воду в резервуар и стреляйте водяной струей по противнику Веселье и смех гарантированы!
Бластер водный (длина 33см) с ручкой, голубой/синий в пакете одноструйный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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