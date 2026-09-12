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Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662097
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Описание товара Бластер водный (длина 28см) Дракон,3 цвета в пакете цикламеновый/голубой/оранжевый
Водный бластер отлично подходит для игр на свежем воздухе, на пляже и на даче, бассейне и аквапарке, водный пистолет можно брать в дорогу. Яркое оформление и хорошо детализированный вид игрушки добавят ярких эмоций детям. Водяной автомат выполнен из ударопрочного пластика высокого качества, который окрашен стойкими и безопасными для детей красителями. Отличный подарок на любой повод. Игра с водяными пистолетами развивает у детей ловкость, меткость, координацию движений, нестандартное мышление, а также побуждает к активным действиям и закаливает детский организм. Водное оружие позволит мальчишкам и девчонкам устроить веселую водную перестрелку и охладиться в жаркий летний день.
Водный бластер отлично подходит для игр на свежем воздухе, на пляже и на даче, бассейне и аквапарке, водный пистолет можно брать в дорогу. Яркое оформление и хорошо детализированный вид игрушки добавят ярких эмоций детям. Водяной автомат выполнен из ударопрочного пластика высокого качества, который окрашен стойкими и безопасными для детей красителями. Отличный подарок на любой повод. Игра с водяными пистолетами развивает у детей ловкость, меткость, координацию движений, нестандартное мышление, а также побуждает к активным действиям и закаливает детский организм. Водное оружие позволит мальчишкам и девчонкам устроить веселую водную перестрелку и охладиться в жаркий летний день.
Бластер водный (длина 28см) Дракон,3 цвета в пакете цикламеновый/голубой/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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