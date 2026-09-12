Бластер SUPER WARS с мягкими пулями (10 шт) в коробке браслет для хранения 8 пуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, браслет для хранения пуль, пули, упаковка
Материал
пластик, резина
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х7
Вес, г.
603
Описание товара Бластер SUPER WARS с мягкими пулями (10 шт) в коробке браслет для хранения 8 пуль
Игровое оружие - неизменный атрибут мальчишеских игр. С игрушечным оружием в руках мальчишки освобождают вымышленные города и крепости, воюют за трофеи. Игрушка подойдет для подвижных и ролевых игр.
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Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, браслет для хранения пуль, пули, упаковка
Материал
пластик, резина
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Игровое оружие - неизменный атрибут мальчишеских игр. С игрушечным оружием в руках мальчишки освобождают вымышленные города и крепости, воюют за трофеи. Игрушка подойдет для подвижных и ролевых игр.
Бластер SUPER WARS с мягкими пулями (10 шт) в коробке браслет для хранения 8 пуль - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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