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Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка

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Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 1
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 2
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 3
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 4
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 5
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 6
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 7
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 8
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 9
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 10
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 11
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 1
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 2
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 3
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 4
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 5
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 6
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 7
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 8
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 9
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 10
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 11
  • Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662062
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
радиоуправляемая модель бетоновоза, пульт управления, аккумулятор и зарядное устройство, руководство пользователя, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х18
Вес, кг.
1.85

Описание товара Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка

Игрушка от бренда Double Egle Бетономешалка FREIGHTLINER E558-003 несомненно понравится вашему ребенку. Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и барабаном, способным вращаться на 360°. Машина повторяет различные звуки: звук запуска, звук ускорения, звук заднего хода, сигнал, звук работы двигателя – звуковые сигналы придают дополнительную реалистичность данной модели. У бензовоза включаются передние и задние фары, что дает возможность играть в темное время суток. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери.

Отзывы о товаре Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
радиоуправляемая модель бетоновоза, пульт управления, аккумулятор и зарядное устройство, руководство пользователя, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Double Egle Бетономешалка FREIGHTLINER E558-003 несомненно понравится вашему ребенку. Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и барабаном, способным вращаться на 360°. Машина повторяет различные звуки: звук запуска, звук ускорения, звук заднего хода, сигнал, звук работы двигателя – звуковые сигналы придают дополнительную реалистичность данной модели. У бензовоза включаются передние и задние фары, что дает возможность играть в темное время суток. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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