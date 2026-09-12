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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662062
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радиоуправляемая модель бетоновоза, пульт управления, аккумулятор и зарядное устройство, руководство пользователя, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х18
Вес, кг.
1.85
Описание товара Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка
Игрушка от бренда Double Egle Бетономешалка FREIGHTLINER E558-003 несомненно понравится вашему ребенку. Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и барабаном, способным вращаться на 360°. Машина повторяет различные звуки: звук запуска, звук ускорения, звук заднего хода, сигнал, звук работы двигателя – звуковые сигналы придают дополнительную реалистичность данной модели. У бензовоза включаются передние и задние фары, что дает возможность играть в темное время суток. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери.
радиоуправляемая модель бетоновоза, пульт управления, аккумулятор и зарядное устройство, руководство пользователя, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Double Egle Бетономешалка FREIGHTLINER E558-003 несомненно понравится вашему ребенку. Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и барабаном, способным вращаться на 360°. Машина повторяет различные звуки: звук запуска, звук ускорения, звук заднего хода, сигнал, звук работы двигателя – звуковые сигналы придают дополнительную реалистичность данной модели. У бензовоза включаются передние и задние фары, что дает возможность играть в темное время суток. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери.
Бетономешалка FREIGHTLINER 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение миксера,поворотный слив,лопатка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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