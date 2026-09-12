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Альбом для рисования Апплика "Супер-роботы" 12 листов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Альбом для рисования Апплика "Супер-роботы" 12 листов

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Альбом для рисования Апплика &quot;Супер-роботы&quot; 12 листов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Альбом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662009
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Характеристики

Бренд
Апплика
Тип товара
Альбом
Тип товара
альбом для рисования
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х20х1
Вес, г.
45

Описание товара Альбом для рисования Апплика "Супер-роботы" 12 листов

Альбом Апплика Супер-роботы 12 листов С0223-63 прекрасное поле деятельности для открытия творческого потенциала ребенка. Воспитывает усидчивость и терпение. Подходит для школьных занятий.

Отзывы о товаре Альбом для рисования Апплика "Супер-роботы" 12 листов




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Характеристики
Бренд
Апплика
Тип товара
Альбом
Тип товара
альбом для рисования
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом Апплика Супер-роботы 12 листов С0223-63 прекрасное поле деятельности для открытия творческого потенциала ребенка. Воспитывает усидчивость и терпение. Подходит для школьных занятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Альбом для рисования Апплика "Супер-роботы" 12 листов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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