Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1)
Корпус Deepcool CH360 черного цвета предназначен для сборки игрового ПК. Стальной каркас и перфорированная передняя панель обеспечивают естественное охлаждение компонентов. В корпусе уже установлены два 140-мм вентилятора и один 120-мм, которые поддерживают оптимальную температуру при нагрузке. Есть место под дополнительные вентиляторы и систему жидкостного охлаждения, что повысит производительность ПК. ARGB-подсветка вентиляторов и боковая стеклянная панель придадут корпусу индивидуальности. Материнская плата формата Micro-ATX или Mini-ITX устанавливается в корпус Deepcool CH360 вертикально. Есть место для процессорного кулера высотой до 165 мм и для блока питания длиной до 160 мм. Выделен слот под видеокарту длиной до 320 мм. Все разъемы находятся на верхней панели корпуса, что позволит быстро подключать нужные устройства. Боковая панель крепится при помощи магнитов, благодаря чему облегчается сборка и модификация корпуса. Пылевой фильтр защищает внутреннее пространство от загрязнения.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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