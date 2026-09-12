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Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения

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Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
4 050 руб.  6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661203
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Размеры в упаковке, см
16х16х10
Вес, г.
670

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения

Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux EAFV-100 серии Moveс датчиком движения НС-1126791 – встроенный датчик движения с настраиваемым таймером автоматического отключения. Идеален для помещений с большим потоком людей – туалетные комнаты ресторанов, офисные переговорные. Вентилятор работает в полностью автоматическом режиме, включаясь по сигналу со встроенного датчика движения, и выключаясь через установленный интервал времени (по умолчанию 3 минуты) после того, как датчик перестает фиксировать движение в помещении. Таймер может настраиваться в интервале от 3 до 25 минут.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Move EAFV-100 с датчиком движения




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Описание
Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux EAFV-100 серии Moveс датчиком движения НС-1126791 – встроенный датчик движения с настраиваемым таймером автоматического отключения. Идеален для помещений с большим потоком людей – туалетные комнаты ресторанов, офисные переговорные. Вентилятор работает в полностью автоматическом режиме, включаясь по сигналу со встроенного датчика движения, и выключаясь через установленный интервал времени (по умолчанию 3 минуты) после того, как датчик перестает фиксировать движение в помещении. Таймер может настраиваться в интервале от 3 до 25 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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