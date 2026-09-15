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Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS

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Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS - фото 1
Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
  • Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS - фото 1
  • Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
410 руб.  550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661086
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS
410 руб. -25%
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Удлинитель
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS

Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W предназначен для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.

Отзывы о товаре Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Удлинитель
Описание
Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W предназначен для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS – стоимость товара 410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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