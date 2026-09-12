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Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2

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Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото 1
Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото 2
Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото 3
Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото 1
  • Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото 2
  • Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото 3
  • Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
640 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661083
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Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2

Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - номинальное напряжение: 220 В, суммарная номинальная мощность нагрузки: 2.5 кВт, номинальный ток нагрузки: 10 А, 5 розеток с заземлением и защитными шторками.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - номинальное напряжение: 220 В, суммарная номинальная мощность нагрузки: 2.5 кВт, номинальный ток нагрузки: 10 А, 5 розеток с заземлением и защитными шторками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Гарнизон 5 Sockets 2m White EPS-5-W-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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