Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
30
Описание товара Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite
Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика цвета графит. Контактные шины сетевого фильтра Pilot S-MAX выполнены из высококачественного металла, и рассчитаны на ток 15А. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3.0, метра. Корпус сетевого фильтра Pilot S-MAX имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца. Суммарная мощность подключаемой нагрузки соответствует максимально допустимой мощности для бытовой розетки 220В, которая составляет 3,5 кВт или ток 16А.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика цвета графит. Контактные шины сетевого фильтра Pilot S-MAX выполнены из высококачественного металла, и рассчитаны на ток 15А. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3.0, метра. Корпус сетевого фильтра Pilot S-MAX имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца. Суммарная мощность подключаемой нагрузки соответствует максимально допустимой мощности для бытовой розетки 220В, которая составляет 3,5 кВт или ток 16А.
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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