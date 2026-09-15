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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200

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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200 - фото 1
Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200 - фото 2
Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200 - фото 1
  • Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200 - фото 2
  • Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
430 руб.  570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661000
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
0,5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200

Сетевые фильтры и удлинители ExeGate обеспечивают надежную и безопасную работу ваших электроустройств. Эта модель оснащена входной вилкой IEC 320 C14 и обладает длиной шнура 0,5 метра, что делает её удобной для использования в условиях ограниченного пространства. Работая от стандартного напряжения 220 В, она подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр ExeGate выполнен в стильном черном цвете и имеет компактный, современный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает дополнительную защиту ваших устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать сразу несколько приборов без риска перегрузки сети. Это делает удлинитель идеальным решением для подключения компьютеров, принтеров и других офисных устройств. Надежность и качество конструкции, а также высокий уровень безопасности делают сетевые фильтры ExeGate отличным выбором для дома и офиса. Будьте уверены в защите своих устройств с ExeGate!

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
0,5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Развернуть
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители ExeGate обеспечивают надежную и безопасную работу ваших электроустройств. Эта модель оснащена входной вилкой IEC 320 C14 и обладает длиной шнура 0,5 метра, что делает её удобной для использования в условиях ограниченного пространства. Работая от стандартного напряжения 220 В, она подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр ExeGate выполнен в стильном черном цвете и имеет компактный, современный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает дополнительную защиту ваших устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать сразу несколько приборов без риска перегрузки сети. Это делает удлинитель идеальным решением для подключения компьютеров, принтеров и других офисных устройств. Надежность и качество конструкции, а также высокий уровень безопасности делают сетевые фильтры ExeGate отличным выбором для дома и офиса. Будьте уверены в защите своих устройств с ExeGate!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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