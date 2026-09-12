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Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ)

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Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 2
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 3
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 4
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 5
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 6
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 7
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 8
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 9
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 10
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 11
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила цепная
Емкость аккумулятора
2000
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 2
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 3
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 4
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 5
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 6
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 7
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 8
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 9
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 10
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 11
  • Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660929
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
GreenSaw 20
Комплектация
пила, аккумлятор 1 шт, зарядное устройство, масленка, руководство по эксплуатации, упаковка
Длина пильного полотна
100
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ)

Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) незаменима при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ)




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
GreenSaw 20
Комплектация
пила, аккумлятор 1 шт, зарядное устройство, масленка, руководство по эксплуатации, упаковка
Длина пильного полотна
100
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) незаменима при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная аккумуляторная Zitrek GreenSaw 20 (20В, 2,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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