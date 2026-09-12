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Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет

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Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 1
Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 2
Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 3
Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 4
Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 5
Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 1
  • Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 2
  • Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 3
  • Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 4
  • Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 5
  • Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660879
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Характеристики

Бренд
Premier
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
80

Описание товара Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет

Кабель USB (AM) - Lightning (M) плоский, предназначен для зарядки и передачи данных, между устройствами имеющими соответствующие разъемы

Отзывы о товаре Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет




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Характеристики
Бренд
Premier
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель USB (AM) - Lightning (M) плоский, предназначен для зарядки и передачи данных, между устройствами имеющими соответствующие разъемы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Premier 6-703RL45 2.0R USB-A-Lightning (m) 2м красный пакет - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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